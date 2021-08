Si no ha visto las imágenes, le contamos que en medio de su borrachera, Lina Tejeiro terminó besándose con un hombre gay.

Durante esta semana la actriz se convirtió en tendencia al publicar una serie de imágenes.

Todo comenzó cuando ella, junto a familiares y amigos, decidió visitar el nuevo restaurante de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: Rancho MX.

La noche empezó bien y Lina se mostró muy feliz en el lugar.

Sin embargo, todo terminó mal, pues la famosa se pasó de tragos y hasta hizo el oso estando tomada.

Las imágenes, además de ser subidas por la misma Lina, también fueron compartidas por otros perfiles en las redes, especialmente en Instagram.

Pero además de lo que mostró Lina en sus redes, también comenzaron a circular una serie de imágenes en las que la actriz besaba a un hombre gay.

Fue su pareja quien compartió lo sucedido, dejando claro que ambos son amigos de la famosa y que se trató de un gracioso momento.

“Esto merecía un reel. @linatejeiro, tenemos que hablar. Camilo Quintero en la casa arreglamos, aunque creo que le chocó más a Kika que a mí”.

Además de mostrar su borrachera, Lina también dejó constancia de que estaba sufriendo por el guayabo.

“Me emborraché tan rápido. Todo esos videos aquí en mi casa fueron a las once y media de la noche. Dios mío, por no comer bien me perdí la verdadera rumba y me emborraché con tres tequilas”, contó la famosa en sus historias.

Lo cierto es que más allá de burlarse, muchas personas aplaudieron la sinceridad de Lina por mostrar los videos y no tener pena de ese momento.

Y la famosa hasta compartió varios memes y videos que sus fanáticos le dedicaron.