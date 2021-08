En las redes ha vuelto a ser viral la historia de la adopción de Carla Giraldo que pocos conocían.

La famosa hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, reality que se emite todos los sábados y domingos.

Por eso, varios fanáticos han recordado diversos momentos de su vida.

Uno de ellos fue una entrevista del 2005, para el programa Yo, José Gabriel.

Y es que, en aquella conversación, confesó que es adoptada.

“Tenía cuatro o cinco horas de nacida. Mi mamá no podía tener hijos y la única solución era adoptar. Mi tía (hermana de su mamá) es monja y trabajaba en un convento en Medellín. Ella conoció una niña que tenía entre 17 y 18 años que estaba esperando un bebé. Mi mamá decidió hacer todo el papeleo y obtuvieron mi custodia”.

Y aunque Carla se siente afortunada y feliz por los padres que tiene, sabe muy bien que se portó mal con ellos, sobre todo en la adolescencia, cuando hizo lo quiso sin pensar en ellos.

“Haber tratado tan mal a mis papás, ese fue el pecado mas grande que he cometido y todavía estoy pagando por eso. No los traté mal de pegarles, sino de hablar tan mal de ellos porque han sido unas personas maravillosas y me han brindado el apoyo de cerca o de lejos, pero siempre han estado ahí”.

Hace poco tiempo, en una entrevista con el Canal 1, volvió a referirse a su familia.

Aseguró que sigue tratando de enmendar varios errores.

“No tengo una relación muy ‘apapachadora’ con mi mamá. Digamos que es una relación lejana igual que con toda mi familia, yo creo que es porque me fui muy chiquita de mi casa.(…) He tratado de enmendar muchas cosas, pero volver a juntar piezas es complicado”, dijo la actriz.