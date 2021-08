Si ha perdido algún momento del reality de Caracol, le contamos que Andrés Cepeda hizo el oso en La Voz Kids y todo por culpa de Natalia Jiménez.

Todo se dio luego de la presentación de Daniela quien cantó Por una cabeza.

Andrés fue el único de los entrenadores que volteó su silla, y de inmediato, quedó enganchado con el talento de la pequeña.

Al final, por ser el único en voltearse, le pidió que jugara con ella a adivinar la canción que iba a interpretar: Un mundo ideal.

Cepeda no tenía idea de cuál era el tema, así que le pidió ayuda a Natalia.

Fue entonces cuando ella le jugó una mala pasada al decirle que se trataba de un tema de La bella y la bestia.

El entrenador, con toda la confianza, se levantó de su silla, fue al escenario y le dijo a Daniela: “Aquí está la bestia”.

En ese momento Natalia decidió corregirlo, y de paso, “hacerlo quedar mal” ante Daniela y los televidentes.

“Espérate. Que yo me he dado cuenta de que eso no es La bella y la bestia, eso es Aladdin”.

Andrés tomó con gracia la broma y aseguró con todo el humor lo siguiente:

“¿Entonces yo qué vengo siendo acá? ¿La lámpara? Yo creo que mejor me quedó de bestia, porque me equivoqué y no la supe”.

Al final, cuando regresó a su silla, no dudó en decirle a Natalia: “Me soplaste mal”.

En las redes los comentarios no se hicieron esperar, muchos riéndose por el oso de Andrés y asegurando que Natalia es bastante “avispada”.

El gracioso momento lo podrá ver en el siguiente video desde el minuto 3:52:

Andrés Cepeda hizo el oso en La Voz Kids y todo por culpa de Natalia Jiménez

El reality colombiano se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche.