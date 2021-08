Luego de luchar varios días en UCI, actriz de Pasión de gavilanes perdió su voz temporalmente por culpa del COVID-19.

Días atrás, Inés Prieto, quien hizo el papel de ‘Doña Hortensia’ en la novela, se contagió de coronavirus y estuvo en muy mal estado de salud.

La actriz, quien hoy en día tiene 66 años, fue diagnosticada con COVID-19 el pasado 20 de mayo. Desde entonces, se encontraba en el Hospital San Ignacio en Bogotá.

A pesar de los esfuerzos médicos, la salud de la actriz se deterioraba con los días, y no había acceso a una cama UCI.

Finalmente le encontraron una y pasó 13 días allí, aunque estuvo 24 hospitalizada en total.

Además de que perdió la voz por la intubación y se demoró unos días en recuperarla, también le contó a La Red, de Caracol, que no le respondían las piernas cuando despertó.

“Estuve hospitalizada 24 días de los cuales estuve 13 en UCI y me tuvieron que hacer reintubación, estuve en coma inducido durante 13 días, pero ya recuperé la voz porque quedé totalmente sin voz y también la parte física cuando me fueron a parar las piernas no me respondieron”, señaló.

De igual manera, la actriz comentó que había perdido un total de 13 kilos.

Por fortuna, sigue recuperándose y se siente agradecida por haber sobrevivido al virus, que sigue cobrándose vidas en todo el planeta.