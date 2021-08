“Me tiene ‘enzorrada'”: Viña Machado confesó que no aguanta más a Gregorio Pernía en ‘MasterChef Celebrity’

Bastante molesta, Viña Machado confesó que no aguanta más a Gregorio Pernía en MasterChef Celebrity.

El reality de RCN es la producción más vista en Colombia y el mundo de acuerdo a las cifras entregadas por Kantar Ipobe Media.

Los televidentes no se pierden cada detalle y siempre están comentando las palabras y ocurrencias de los participantes.

Por eso, durante este fin de semana, Viña dio de qué hablar al confesar que estaba desesperada con la actitud de Gregorio.

En un nuevo reto, los participantes tuvieron que preparar algo con coco.

Viña se mostró bastante confiada, pues de acuerdo con ella, siempre ha sido muy cercada la fruta.

Al parecer, por sentirse confiada, Gregorio decidió llamarla para pedirle consejo: “Viña, venga”.

Y aunque la actriz se acercó y aconsejó al famoso, lo cierto es que después y frente a las cámaras, confesó que estaba cansada de su actitud.

“No quiero oír a nadie, Gregorio me tiene ‘enzorrada’”, contó y agregó que: “Me encanta que Gregorio confíe en mí, pero él hace cinco preparaciones al tiempo. Gregorio no me necesita”.

Así dejó claro que, aunque es buena onda, no siempre puede estar pendiente de él y ayudarle a resolver.

Además, cabe mencionar que esta no es la primera vez que pasa, pues Gregorio suele pedirle muchos consejos a la actriz, quitándole tiempo para sus preparaciones.

Lo dicho por Viña y el capítulo completo lo podrá dando clic en el siguiente trino:

MasterChef se emite todos los sábados y domingos con episodios dobles que empiezan a las ocho de la noche.

Luego de preparar un plato con pescado, Freddy Beltrán se convirtió en el último eliminado, y todo porque apareció una espina que no fue bien vista por los jurados.