Si no lo sabía, le contamos que los empleados de Caracol defienden a Laura Acuña tras rumores de que es grosera y prepotente.

Hace unos días La Negra Candela aseguró en su página web, Pasa el chisme, que varios empleados le tenían miedo y no querían a Laura por su forma de ser grosera y prepotente.

“Algunas de las personas de oficios medios como las señoras de servicios generales que amablemente le llevan a uno el tintico o la aguita aromática, se pelean entre ellas para NO hacerlo. Le tienen pavor y se dicen entre ellas: ‘Yo no voy, vaya usted’, con tal de evadir la actitud de ella, que ni siquiera les contesta el saludo cuando llegan con el pocillo. La ropa no le gusta, y una que otra lágrima ya ha salido de los ojos de algunos de los encargados de vestuario. En términos generales, no saluda la mayoría de las veces”.

Al parecer, estas palabras llegaron hasta Caracol y La red decidió hacer una nota sobre la presentadora, con varios comentarios de sus compañeros de trabajo, quienes afirman todo lo contrario.

“Es una persona dulce, profesional, siempre está dispuesta, es muy puntual. Siempre está con una sonrisa, con alegría. Ha sido una grata sorpresa y ha sido bien bonito compartir con ella estas jornadas de grabación”, contó Shela Aguilera, productora de La Voz.

Por otro lado, Carmenza Silva, encargada de servicios generales, justamente de quienes hablaba La Negra Candela, aseguró que se asustó en un comienzo cuando se enteró de que llegaría al canal pues no tenía un buen concepto.

Sin embargo, todo cambió al conocerla:

“Quedé aterrada por la forma de ser tan bonita de ella. Todos los días, antes de que ella llegue, le arreglamos el camerino, le surtimos las cositas que le gustan, se le prende una velita”, explicó.

La Voz Kids se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche. Y además de Laura, la producción también es presentada por Laura Tobón.