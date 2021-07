En las redes, una famosa boleteó a Lina Tejeiro asegurando que mantenía a un novio.

Se trata de Marcela Reyes, DJ e influenciadora. Ella les pidió a sus seguidores que le nombraran diferentes famosos para que les contara qué pensaba de ellos.

En la lista estuvo Lina, y sobre ella hizo la siguiente confesión:

“Trabajadora, dadora, una mujer de carácter fuerte, pero a la vez muy noble, que cuando se enamora, ustedes la vieran cómo entrega su corazón. Literal, a mí me tocó ver hasta cómo entregaba el sueldo por un amor que tuvo”.

Los comentarios llegaron hasta las redes de Lina, quien también habló del tema con el humor y sinceridad que siempre la han caracterizado.

“Cuenta cómo es que le entregabas el sueldo a un inservible poca cosa”, le escribió uno de sus fanáticos a lo que ella respondió que:

“No le entregaba el sueldo literal, pero sí me gastaba el sueldo con él, pues lo mantenía, nos mantenía y no aprendí, con esa no fue suficiente y después mantuve otro. Ahí sí dije: ‘No, ya no más, no más’”.

Los seguidores de la actriz han seguido especulando y muchos le han preguntado quiénes fueron esos dos “mantenidos”.

Cabe mencionar que la actriz ha tenido relaciones muy sonadas con otros famosos colombianos como Andy Rivera, Sebastián Vega y hasta Carlos Torres, quien actualmente protagoniza La reina del flow.

Una famosa boleteó a Lina Tejeiro asegurando que mantenía a un novio

En la actualidad, Lina se encuentra soltera y parece que a la orden.

Justamente, hace unos días emocionó a sus seguidores al contarles que iba a tener una cita con un galán.

Y aunque nunca se refirió a él, sí aseguró que le había ido bastante bien, así que puede ser que en un futuro se convierta en una relación formal.