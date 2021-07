En las redes, muchos de seguidores de la actriz se han preguntado: ¿Lina Tejeiro tiene cuenta en OnlyFans y no lo había contado?

Por eso, para resolver las dudas, ella misma decidió hablar del tema.

A través de algunas historias aseguró lo siguiente: “No tengo, pero tal vez sí tendría. ¿Quién sabe? No sé. Sería un dinerito extra que no sobra”.

Pero además de eso, la actriz estuvo respondiendo algunas preguntas de sus curiosos seguidores.

Por ejemplo, uno de ellos se atrevió a preguntarle si tendría sexo por varios millones de pesos a lo que ella respondió con la sinceridad que siempre la ha caracterizado:

“Dependiendo, porque si son unos milloncitos de dólares, euros o libras esterlinas pues ya uno dice… No mentiras, no. Y la verdad como trabajo desde que soy tan niña pues nunca he contemplado esa posibilidad”.

Además, a la famosa le preguntaron, de nuevo, si piensa tener hijos en un futuro.

“Cuando hablo de este tema lo hago con precaución y digo que no estoy lista porque siento que es una responsabilidad demasiado grande y no sé si en algún momento de mi vida esté lista para semejante responsabilidad”.

Además de todas estas revelaciones, la famosa también confesó si dejaría la actuación en algún momento y si se besaría con otra mujer en una escena de novela.

Durante esta semana la actriz también dio de qué hablar por una serie de historias en las que contó que iba a tener una cita con un misterioso galán.

Luego del encuentro reveló cómo le fue, aunque sin dar mayores detalles.

“Me preguntan que cómo me fue en mi cita. Me fue muy bien, vamos paso a paso. Después de la cita salí corriendo al aeropuerto porque tenía que viajar para cosas de adultos”.

