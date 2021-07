Se reunieron en el programa luego de muchos años, ¿Carolina Cruz y Laura Acuña no se llevan? La duda resurge por reencuentro de las dos en Día a día.

Las presentadoras son dos de las más populares del país. Por esta razón, en el pasado han surgido rumores sobre supuestas en enemistades entre ellas.

Ahora, su reencuentro ha dado de qué hablar puesto que las dos estuvieron brevemente en Día a día, pero no porque Laura Acuña se sumara al panel de presentadores, como se creyó, sino porque está en La voz kids.

De ese saludo quedó un video en donde vemos a las dos famosas saludarse, y para muchos, este fue un abrazo algo forzado.

Pero mientras unos creen que se sintió poco genuino, otros celebraron que las dos mujeres hagan su mejor esfuerzo por mostrarse cercanas y amigables en público.

A continuación puede ver el momento y los comentarios al respecto:

Caro Cruz y Laurita Acuña se reencontraron, pero la gente las notó incómoda pic.twitter.com/8pOG15Knhk — Pille pues (@PuesPille) July 22, 2021

Recientemente, Carolina Cruz conversó con su colega, Juan Diego Alvira y se refirió a su supuesta enemistad, aclarando que no había tal.

En dicha conversación, que ocurrió a través de Instagram, la presentadora y empresaria habló de sus épocas en RCN.

Allí, compartió con Laura Acuña en Muy buenos días, pero se fue después para Caracol.

En ese momento, muchos le achacaron su salida a una “enemistad” con la presentadora bumanguesa.

No obstante, Carolina explicó que lo que pasa es que sencillamente “no es su amiga”, pero eso no significa que se lleven mal, pues asegura que son buenas colegas.

“Yo no me fui de RCN por culpa de ella, como mucha gente lo dijo”, aclaró Carolina Cruz.

“Yo me fui de Muy buenos días porque ya quería hacer otra cosa; yo me fui de RCN porque quería buscar otra cosa (…) Hay personas con las que empiezas a trabajar y generas una amistad y hay otras que son compañeras de trabajo y ya. Entonces, creo que la gente al ver que nosotras no éramos amigas, como soy yo con Andrea (Serna) y con Yaneth (Waldman), empezó a pensar que lo que había era una rivalidad, un odio, una rabia, y entre nosotras jamás pasó nada”, comentó.