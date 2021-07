Se aventuró a contar cómo le irá a la pareja. Vidente asegura que matrimonio de Paola Jara y Jessi Uribe “no tiene futuro” por una simple razón.

Los rumores de matrimonio de esta pareja comenzaron en 2020, y se acrecentaron en 2021, donde se habló de ya tenían fecha para ir al altar.

Recientemente, Jessi contó que no tiene planes aún de casarse.

Si bien insistió en que sí quiere casarse con Paola Jara, lo cierto es que asegura que llevan apenas un año y medio de novios, y no es momento aún para pensar en matrimonio.

De hecho, Jessi Uribe cerró diciendo que, cuando sea la hora, él mismo le contará a sus seguidores.

Ahora, una vidente, Lilian Estrada, contó cómo veía el futuro de la pareja, y no es alentador.

Si bien dice que están teniendo una luna de miel, este idilio no tendría muchos años por delante, y de hecho ve a Jessi Uribe con otra mujer, con quien tendría dos hijos más.

“Les va a ir divinamente mientras acaba la luna de miel que está que se termina. A ellos no los veo juntos, en el lapso de dos años ya los veo completamente separados; no les he visto nunca futuro, en cuestión de noviazgo los veo felices mostrando muchas cosas, pero no les veo ese futuro de amor, entrega total y de comprensión. Jessi se va a enamorar de otra mujer, con ella se va a quedar y va a tener dos hijos con ella, ahí me arriesgo a contar”, dijo para KienyKe esta vidente.

Vidente asegura que matrimonio de Paola Jara y Jessi Uribe “no tiene futuro” por una simple razón

A pesar de estas declaraciones, Jessi Uribe y Paola parecen ya tener anillos de compromiso.

Al menos, así lo han demostrado en redes sociales, donde muchos les preguntan sobre este tema.

“Estamos comprometidos y de la mano de Dios”, escribió en una publicación.

No obstante, luego de la declaración mencionada en este artículo, no queda claro si quizás aquello fue una broma, o si tal vez están comprometidos pero no tienen una fecha de boda aún.

También, en los últimos días se conoció que, supuestamente, Paola Jara está embarazada. No obstante, Jessi Uribe negó el rumor y hasta se burló de la suposición.