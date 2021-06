Luego de muchos rumores que comenzaron en redes sociales, Jessi Uribe reveló cuándo sería su matrimonio con Paola Jara, y no será tan pronto como se pensaba.

Enamorado y feliz, así se declara el cantante de música popular.

Sin embargo, pese a que no se cambia por nadie, Jessi comentó que todavía no se van a casar.

Los rumores comenzaron en 2020, y se acrecentaron en 2021, donde se habló de que la pareja ya tenía fecha para ir al altar.

Pero ahora, Jessi le contó a Pulzo que no tiene planes aún de casarse.

Si bien insistió en que sí se quiere casarse con Paola Jara, lo cierto es que asegura que llevan apenas un año y medio de novios, y no es momento aún para pensar en matrimonio.

De hecho, Jessi Uribe cerró diciendo que, cuando sea la hora, él mismo le contará a sus seguidores.

A pesar de estas declaraciones, Jessi Uribe y Paola parecen ya tener anillos de compromiso.

Al menos, así lo han demostrado en redes sociales, donde muchos les preguntan sobre este tema.

“Estamos comprometidos y de la mano de Dios”, escribió en una publicación.

No obstante, luego de la declaración mencionada en este artículo, no queda claro si quizás aquello fue una broma, o si tal vez están comprometidos pero no tienen una fecha de boda aún.

También, en los últimos días se conoció que, supuestamente, Paola Jara está embarazada. No obstante, Jessi Uribe negó el rumor y hasta se burló de la suposición.