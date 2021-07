En medio de una entrevista, Carolina Ramírez habla por primera vez del actor que casi se quita la vida por ella.

Se trata de Jimmy Vásquez, quien habló de la tormentosa relación en Se dice de mí.

De acuerdo con el actor, viajó a Estados Unidos para buscar una casa para vivir con ella. Pero cuando regresó, se enteró de que ella tenía otra relación mientras seguía con él.

“Me entero de que ella ya tenía una vida con otra persona acá y que la tenía hace tres meses antes planeada… Todo esto había sido digamos que una manipulación para que yo me fuera”.

Jimmy entró en una profunda depresión y por eso, mezcló pastillas con licor para acabar con su vida.

Por fortuna, logró recapacitar y acudir al médico a tiempo.

La difícil ruptura de Jimmy Vásquez con Carolina Ramírez #SeDiceDeMi El actor de #LaNocturna, los sueños nunca duermen, estuvo a punto de perder la vida luego que terminará su relación con Carolina Ramírez. https://goo.gl/yjRKEC Publicado por Caracol Televisión en Viernes, 8 de diciembre de 2017

Ahora, en una entrevista con ‘Diva Rebeca’, ella decidió hablar del tema.

Y con sus palabras dejó claro que la relación no terminó de la mejor manera.

“Yo resumí todo en una sola frase: Yo hacia él siento un agradecimiento profundo, profundo, porque él me enseñó lo que no quiero para mi vida”.

Además, aseguró que sigue sin entender por qué habló de ella en un programa.

“Si él necesitaba de eso para, no sé, darse más popularidad, se me hace completamente innecesario, sobretodo teniendo una familia. Yo no entiendo cuáles fueron sus móviles para ponerse en ridículo de esa manera. No valía la pena salir a defenderme, porque yo sé quién soy”.

En cuanto a la supuesta infidelidad, la actriz afirmó que ya no le interesa hablar del tema, pero que en realidad, ya no se acuerda de cómo se dio todo.

“¿La verdad? Ni me acuerdo. Probablemente no, porque hay una cosa que defiendo mucho en la vida y es la lealtad. Más allá de la fidelidad y de lo que sea, es la lealtad. Yo siempre he sido muy leal. Para poder irme de ahí no necesitaba de una infidelidad”.

La confesión de la actriz colombiana la podrá ver en el siguiente video a partir del minuto 44:35: