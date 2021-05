En las redes sociales, Elianis Garrido se quitó el maquillaje y se sinceró sobre un problema que tiene en la piel.

La presentadora colombiana es una de las más queridas de la pantalla chica.

Y es que además de la presentación, los televidentes destacan su trabajo como actriz.

En la actualidad es una de las presentadoras de Lo sé todo, uno de los programas de farándula más comentados del país.

Por eso, Elianis suma cada día más seguidores en las redes sociales.

Instagram es la red en la que más publica y se conecta con sus fanáticos.

Y es que, tan solo en esta red tiene más de 5 millones de seguidores.

Sus fanáticos no solo la buscan y la siguen por su trabajo en televisión, sino también, porque en las redes se muestra muy real.

Y volvió a demostrarlo con una historia, en la que reveló que ha tenido un problema en su piel en los últimos días debido al estrés.

“¿A ustedes también se les brota la cara cuando se estresan mucho?”, escribió junto a una foto en la que se le puede ver sin maquillaje.

Muchas personas compartieron la historia en diferentes perfiles, aplaudiendo la sinceridad de Elianis.

De acuerdo con estos seguidores, la presentadora muestra que los famosos colombianos no son perfectos como muchos piensan.

Cabe mencionar que esta no ha sido la única vez que Elianis se ha sincerado sobre algunos problemas relacionados con su cuerpo.

Por ejemplo, durante este año mencionó que había tenido una serie de inconvenientes tras operar su nariz.

El último de ellos estuvo relacionado a una protuberancia que apareció luego del procedimiento. Por eso tuvo que ausentarse del programa por algunos días.

“Estoy bien, si no me han visto en el programa estos días básicamente es por mi nariz, no me puedo maquillar”, manifestó la presentadora a través de sus redes sociales.