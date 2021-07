Si se lo perdió, le contamos que encontraron al gemelo miniatura de Andrés Cepeda en La Voz Kids.

Hace unos días se estrenó la nueva temporada del reality en Caracol.

Y a partir de ese momento se ha convertido en lo más visto por los televidentes, de acuerdo con las cifras entregadas por Kantar Ibope Media.

El programa comenzó con las famosas Audiciones a ciegas, y sin duda, ha quedado claro que el país tiene mucho talento hablando de niños.

Muchos pequeños han llamado la atención y en la lista está Samuel Cuervo, mejor conocido como ‘Milagrito’.

El niño emocionó a todos con su historia de vida, pues estuvo al borde la muerte por una complicada enfermedad.

Sin embargo, logró salir adelante y de allí ese sobrenombre.

Pero además de su historia, también dio de qué hablar por su gran parecido con Andrés Cepeda.

Y es que, al igual que el músico, ‘Milagrito’ resalta mucho por sus rizos y sus gafas. Compare usted mismo con las siguientes fotos:

Cabe mencionar que además de Cepeda, este año estarán como entrenadores Natalia Jiménez, quien se dio a conocer en La quinta estación, y Jesús Navarro, vocalista de Reik.

“Nunca nos imaginamos contar con los dos al tiempo y ellos llegaron al país con unas ganas tremendas de disfrutarse esto, con una vibra positiva que se siente en el set y sobre todo, con conocimientos abismales, y no solo en música, también en formatos de este tipo. Yo me he encontrado con un par de personajes muy talentosos, pero también, muy humanos y cercanos a los chiquitines”, reveló Andrés en el lanzamiento para medios del reality.

La producción se puede ver de lunes a viernes a las ocho de la noche.