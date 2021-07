El presentador se sinceró en entrevista. Juan Diego Alvira reveló el trabajo para el que era “malísimo” y por el cual prefirió las noticias.

Desde hace varios años, Alvira es uno de los presentadores más reconocidos de Caracol en el noticiero.

Sin embargo, cuando recién empezó en el mundo del periodismo, sus sueños estaban ligados a convertirse en un narrador deportivo. De hecho, se sentía convencido de poder dedicarse a ello de lleno.

No obstante, tal como le contó a Laura Acuña en entrevista informal a través de YouTube, eso habría sido un error.

Poco después el presentador se dio cuenta que no era precisamente su fuerte, y de hecho hizo narraciones para RCN Radio que no salieron bien.

“Si me hubiera dedicado a eso habría fracasado rotundamente. La verdad es que no aprendí y hoy en día sería vergonzoso escucharme narrando. Una vez en RCN me las quise dar de narrador deportivo y eso fue penoso. Era malísimo”, confesó.

Con esto presente, a la larga el presentador tomó la decisión de seguir en las noticias generales, en vez de continuar con su amado fútbol.

¿Tomó una decisión acertada?

