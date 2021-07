En las redes muchos preguntan y quieren saber: ¿cuál es la verdad tras el “nuevo embarazo” de Luisa Fernanda W?

La influenciadora colombiana es una de las más comentadas en las redes sociales.

No por nada, tiene cerca de 16 millones de seguidores en Instagram.

Justamente, varios de ellos le han preguntado en los últimos días si está embarazada de nuevo.

Luisa publicó una historia mostrando su abdomen y preguntándole a sus fanáticos qué pensaban.

Lo cierto es que parece que muchos sugirieron un nuevo embarazo y por eso, ella decidió publicar un video y un mensaje para hablar del tema.

Allí dejó claro qué es lo que realmente sucede:

“La verdad es que sí parezco ’embarazada’, pero la única realidad aquí es que estoy con unos kilos de más, ya se los he contado mucho, ahí voy poco a poco recuperándome, no ha sido fácil, la recuperación de un embarazo es de tiempo”.

De paso, la famosa hizo una reflexión acerca de las famosas, asegurando que ninguna tiene el cuerpo perfecto pues finalmente, son humanas.

Además, también pidió que no presionen a las mujeres con comentarios negativos sobre sus figuras, pues todas, sin importar el cuerpo, son hermosas a su estilo.

Les confieso que yo me siento muy afortunada porque me he recuperado muy bien en poco tiempo, pero tampoco crean que tengo el cuerpo ‘ideal de muchos’. Solamente les hago una invitación, dejen de presionar a las mujeres con su cuerpo, todas somos bellas COMO SEA, naturales, operadas, flacas, gordas, COMO SEA”.

Finalmente, aseguró que si estuviera embarazada de nuevo no habría tenido la gran fiesta de cumpleaños que tuvo y que se celebró hace pocos días.

“Por ahora no estoy embarazada, si fuera así, no me hubiera metido la FIESTOTAAAAA que me metí en mi cumple, si lo llego a estar les contaré con mucha felicidad”.