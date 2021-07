La influencer compartió una publicación al respecto. Este fue el mensaje con el que Luisa Fernanda W acalló sutilmente a quienes la critican por “editar” sus fotos.

En sus redes sociales, la youtuber tiene más seguidores que varios famosos colombianos.

Tan solo en Instagram, Luisa acumula más de 15 millones de seguidores.

Allí, muchos la siguen por sus videos sobre tips de belleza y estilo de vida, además de querer conocer su día a día con Pipe Bueno y el bebé que tuvieron en 2020, Máximo.

Sin embargo, no faltan quienes la siguen únicamente para criticar cada cosa que comparte.

Por esta razón, recientemente envió una indirecta para quienes dicen que retoca mucho sus fotos.

Y es que tal como comentó, muchas de sus fotos son tomadas directamente de los videos que se hace. Esto dificultaría que las edite, y lo menciona porque a muchas famosas que editan sus publicaciones las han desmentido comparando sus videos versus sus fotos.

“Al único ser que le rindo cuentas se llama Dios. Pd: esto no tiene nada que ver, pero muchas de mis fotos son sacadas de videos”, anotó.

¿Logrará que dejen de criticarla?

Recientemente, Luisa Fernanda W habló de los negocios en los que ha invertido: varios de ellos no le dejaron ganancias

Los youtubers no suelen hablar de su dinero, sin embargo, Luisa Fernanda W habló de los negocios en los que ha invertido: varios de ellos no le dejaron ganancias.

Hoy en día, Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más conocidas en el país.

Pese a las críticas, muchos viven pendientes de su vida, sus comentarios y sus movimientos.

Así, por ejemplo, algunos se han interesado por su vida financiera al ver que tiene éxito en redes sociales.

No obstante, no ha sido sencillo como se podría pensar, pues aunque ha amasado un buen capital algunas inversiones no salieron como esperaba.

De esto habló en un video reciente, donde contó que sus inversiones habían ido a lugares donde no había recibido nada de vuelta.