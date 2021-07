“Sigo en terapia”: Sara Uribe volvió a hablar de su depresión

A través de sus redes sociales, Sara Uribe volvió a hablar de su depresión.

En los últimos meses la presentadora colombiana se ha sincerado respecto a este problema que la ha aquejado.

“La depresión y las enfermedades mentales son eso: enfermedades muy serias y hay que tratarlas, prestarles atención y buscar ayuda. Pedir ayuda y buscarla no te hace más débil, por el contrario: te hace una persona valiente que se da cuenta de lo que necesita. Así que si sientes que no puedes más, que no tienes fuerzas y que tu mente se está apoderando de ti, BUSCA AYUDA”, ha contado en sus redes.

Sara ha sido muy fuerte y ha mostrado con humor que acudir al sicólogo es necesario en diversas ocasiones.

“Todos necesitamos un psicólogo que nos ayude a desenredarnos. El psicólogo debería ser parte de la canasta familiar (claro que ahora con el incremento del IVA quién sabe)”.

Ahora, de nuevo en sus redes, les contó a sus seguidores cómo avanza en esta problemática.

Sara afirmó que seguirá asistiendo al sicólogo pues le ha ayudado mucho.

“Sigo en terapia y planeo seguir en tratamiento para la depresión porque esta es una enfermedad como cualquier otra. Hay que prestarle atención, hay que tratarla, abrazarla, aceptarla y darle con toda. Cuando uno necesita ayuda, la necesita… y a mí no me da pena aceptarlo”.

Además de hablar de su historia, en sus redes la presentadora también aconseja a sus fanáticos.

“Si tú también has sufrido de depresión y ansiedad…te digo hoy: ‘Vas a salir de esta’” y “Llora, revuélcate del dolor, que cuando uno cae hondo ya no hay para dónde más caer. Ya solo queda volver a subir. Vas a estar bien. De amor nadie se ha muerto”, son algunos mensajes que les ha escrito.