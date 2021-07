Si se perdió el capítulo le contamos que la mamá de Melissa, del Desafío, se robó suspiros luego de aparecer en el reality.

La producción de Caracol es una de las más vistas y comentadas cada noche, y más ahora que está muy cerca de presentar su final.

Durante la semana se vivieron los últimos desafíos, como por ejemplo, el de Sentencia, premio y castigo.

Los ganadores fueron los integrantes de Alpha, quienes además de llevarse unos buenos millones, también tuvieron la posibilidad de reencontrarse con sus familiares.

Una de ellas fue Katherine Rengifo, mamá de ‘Meli’, quien dejó a más de uno enamorado.

Las redes se llenaron de mensajes acerca de ella, asegurando que era igual de hermosa a Melissa. E incluso, varios llegaron a afirmar que parecían hermanas y no mamá e hija.

Olímpico, Sonia y Meli fueron sorprendidos por una inesperada dosis de amor y motivación para lo que queda de la competencia.https://t.co/SpHwsYSFRo — El Desafío (@DesafioCaracol) July 18, 2021

Muchos de ellos también decidieron buscarla en sus redes sociales y se han dado cuenta de que tiene una gran cantidad de publicaciones en las que se muestra junto a Melissa.

Pero además de eso, también tiene fotos y videos en los que deja al descubierto la belleza de madre e hija.

Melissa se convirtió en una de las semifinalistas del reality, sin embargo, no logró terminar la prueba para llegar a la gran final.

A pesar de eso, se llevó toda clase de comentarios positivos de televidentes que aseguraron que había dado lo mejor de ella y que por eso llegó tan lejos.

“Como mujer me siento empoderada, me siento valiente, me siento segura. Sentí muchos miedos pero el Desafío ha sido la mejor experiencia de mi vida. Me lo gocé de principio a fin. Yo creo que si todas las personas pudieran ir a un Desafío, el mundo sería muy diferente”, contó en su salida del reality.