Los youtubers no suelen hablar de su dinero, sin embargo, Luisa Fernanda W habló de los negocios en los que ha invertido: varios de ellos no le dejaron ganancias.

Hoy en día, Luisa Fernanda W es una de las influenciadoras más conocidas en el país.

Pese a las críticas, muchos viven pendientes de su vida, sus comentarios y sus movimientos.

Así, por ejemplo, algunos se han interesado por su vida financiera al ver que tiene éxito en redes sociales.

No obstante, no ha sido sencillo como se podría pensar, pues aunque ha amasado un buen capital algunas inversiones no salieron como esperaba.

De esto habló en un video reciente, donde contó que sus inversiones habían ido a lugares donde no había recibido nada de vuelta.

Por ejemplo, en una ocasión invirtió en un café por idea de una amiga. Ella le entregó cinco millones, y de eso no se vieron ganancias.

También hizo otras inversiones que tampoco le dejaron ganancias, pero no entró en detalles.

Luego de ello aprendió que era mejor invertir en bienes raíces, con lo que al parecer le ha ido mejor.

Los negocios con Pipe Bueno

Además de la música y las redes sociales, en el caso de Luisa, esta pareja busca seguir invirtiendo su fortuna.

Así, desde hace un tiempo anunciaron su nuevo “bebé”, que será un restaurante mexicano.

Este se llamará Rancho Mx, y estará ubicado en la variante a Cajicá, en Cundinamarca, a algunos minutos de Bogotá.

En redes sociales, se conoció el perfil de este restaurante inspirado en el país azteca.

Desde ya, se sabe que será un sitio de gran tamaño, con una apariencia de villa clásica mexicana.

“Esta familia llamada RANCHO conoce y ha vivido cada momento difícil igual que ustedes, sin embargo este proyecto se inició pensando en un nuevo futuro y está hecho con todo el amor para poder brindarnos otra oportunidad, sin dejar a un lado nuestro cuidado. Queremos compartirles este sueño y el sueño de cientos de familias que trabajarán en equipo para brindarles a ustedes experiencias únicas e inolvidables. Gracias por ser parte del inicio de este sueño ustedes serán nuestro motor”, puede leerse en la primera publicación del negocio.

De seguro, muchos se acercarán por curiosidad, y por la posibilidad de toparse con la famosa pareja.

