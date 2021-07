En medio de una entrevista, Adriana Betancur confesó que Jota Mario se le apareció de una forma muy especial.

Adriana se ganó el corazón de los televidentes colombianos al convertirse en una de las presentadores principales de Muy buenos días.

A partir de ese momento se ha llevado los aplausos del público y no solo por su talento, también por su constante lucha por la vida.

Si no lo sabe, le contamos que Adriana ha tenido que lidiar durante la gran parte de su vida con una insuficiencia renal. Pero a pesar de eso, ha logrado salir adelante y mostrar su talento para la presentación y la televisión.

Hace unos días Adriana se convirtió en la protagonista de un nuevo episodio de AutoStar TV, formato de entrevistas presentado por Andrés Wilches.

Allí habló de su vida, pero también, de todo su agradecimiento por Jota Mario Valencia.

“Además de ser el jefe, era una persona que siempre estaba pendiente de nosotros, a mí me hizo un montón de veces terapia”, contó.

La presentadora también se sinceró, asegurando que su partida la tomó por sorpresa y fue muy dolorosa.

“Para mí fue muy fuerte, Jota fue una persona muy importante en mi vida profesional y yo lo consideraba mi amigo”.

Laura Acuña ha asegurado un par de veces que el presentador se le ha manifestado a través de plumas, y curiosamente, a Adriana también le pasó lo mismo en una ocasión.

“Sí me pasó, dentro del case (protector) del celular apareció una pluma blanca… No sé cómo llegó ahí, ya cuando escuché los testimonios de los demás, dije: ‘Debe ser él, debe ser lo mismo’. Pero no lo conté para que no dijeran que ‘se chifló la otra’”.

Toda la entrevista podrá verla en el siguiente video. Y el momento hablando del presentador se encuentra desde el minuto 2:26:

