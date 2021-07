La cantante sigue defendiendo su nombre. Adriana Lucía acalló, de una vez por todas, los rumores sobre sus “pretensiones políticas”.

La cantante ha sido tema de conversación desde 2019, época en que comenzó a apoyar el Paro nacional.

Desde entonces, los sectores de derecha no la ven con buenos ojos y buscan criticarla en cada movimiento.

Recientemente, se ha dicho falsamente que Adriana Lucía tiene aspiraciones políticas.

Al enterarse de esto, la cantante compartió dos trinos en los que limpió su nombre y aclaró que su único interés es la música.

“No, no tengo ninguna aspiración a ningún cargo político. No, no tengo acercamiento con ningún partido político. Sí, todos mis sueños profesionales están en la música. Sí, seguiré apoyando a las comunidades y personas a quienes pueda serviles. Creo en una nueva historia para Colombia”, anotó.

Sin embargo, al no ser este mensaje suficiente, pese a que lo leyeron miles de seguidores, añadió otro.

Al parecer, siguieron hostigándola con el mismo tema, pese a que no aspira a nada en la política.

“Cuantas veces sea necesario lo voy a repetir. No tengo aspiración a ningún cargo político, no pertenezco a ninguna lista ni partido político. Hoy me han “hijueputiado” más que todos los días y aunque la vulgaridad siempre halla una excusa, este chisme es totalmente falso”.

Adriana Lucía se defiende y toma medidas por amenazas de muerte: “seguiré adelante”

Lastimosamente, Colombia es un país donde la intolerancia se traduce en actos violentos.

Adriana Lucía es conocida por muchas cosas, y recientemente incomodó a algunos sectores tras apoyar el paro nacional de 2019.

Luego de ello, muchos le dieron la espalda, y abiertamente la llenaron de calificativos amenazantes.

Pero ahí no quedó todo, pues Adriana Lucía ha recibido varios indicios de que alguien la quiere agredir.

Recientemente, una persona la contactó por WhatsApp para decirle que le habían puesto precio a su cabeza.

La persona que se enteró dijo sentir remordimiento, pues no tenía nada contra ella.

Sin embargo, insistió en que había personas “pagando para que la maten”.

Por esta razón, y con el chat como prueba, Adriana Lucía puso el caso en manos de su abogada, la Fiscalía y la Procuraduría.

Junto a mi abogada @AnaBejaranoRG , he puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes, las amenazas de las que fui víctima. Seguiré adelante con mis labores y agradezco los miles de mensajes de amor que he recibido en estos días. @FiscaliaCol @PGN_COL @UNPColombia — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) December 15, 2020

