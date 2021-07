Si se lo perdió, le contamos que una pregunta sobre una infidelidad dejó a ‘Olímpico’ congelado en el Desafío.

Hace unos días los integrantes de Alpha ganaron una prueba de Sentencia, premio y castigo, y por eso, recibieron la visita de una tarotista quien les habló de su presente y futuro.

Y aunque su visita dejó al descubierto varios detalles de las vidas de los participantes, muchos se fijaron en especial en ‘Olímpico’.

Todo comenzó cuando la tarotista aseguró que él iba a tener dos hijas más, aunque con madres diferentes.

Pero además, ‘Olímpico’ aprovechó la oportunidad para preguntar si su mujer le era fiel. Sobre el tema, la tarotista dio un parte de tranquilidad al afirmar lo siguiente: “sí. Tu mujer te es fiel”.

No obstante, no dejó pasar la oportunidad para agregar que: “pero ella no es confiada. No hay forma”.

‘Olímpico’ dijo con gracia, “pero cómo se le explica para que confíe”, y fue entonces cuando sus compañeros le pidieron a la tarotista que le preguntara a las cartas si él era infiel.

El participante se rió, pero dejó clarísimo que esa era un pregunta que no se debería hacer.

“Por eso es que ella no confía”, dijo Daniella Álvarez, presentadora del formato, y los otros integrantes de Alpha la apoyaron.

En las redes los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que ‘Olímpico’ “tiene un pasado oscuro” que no quiso revelar en el programa.

Para otros, simplemente no quiso “ventilar” más su vida privada.

Lo dicho por la tarotista y por el participante podrá verlo en el siguiente video desde el minuto 3:53:

Pregunta sobre una infidelidad dejó a ‘Olímpico’ congelado en el Desafío

El Desafío se emite de lunes a viernes a las ocho de la noche por Caracol.

La producción ya se encuentra en su recta final y esta semana presentará su última muerte.

Por ahora se sabe que ‘Pipe’ se enfrentará con ‘Olímpico’, mientras que Karen todavía está esperando con cuál mujer se enfrentará.