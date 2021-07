En un episodio reciente del programa, participante del Desafío reveló su difícil lucha contra el cáncer, de la que poco ha hablado.

Pese a ser una mujer fuerte, no muchos saben que Karen es sobreviviente del cáncer.

Tal como ella misma lo reveló en un episodio del Desafío The Box, su enfermedad ocurrió hace años, y logró vencerla.

Sin embargo, le sigue sacando lágrimas por tratarse de un momento complicado en su vida.

“Yo me iba a morir supuestamente, porque fueron dos tipos de cáncer diferentes. Esa época para mi fue deprimente, horrible. Deprimida en mi casa, encerrada, llorando, pero aún así no me rendí”, comentó en ese momento.

Su historia ayudó a inspirar a algunos de sus compañeros a no rendirse. Especialmente, en un momento donde el agotamiento estaba haciendo de las suyas.

Este fue el fragmento:

¿Cuándo se acaba el Desafío The Box?

Esta semana, Caracol realizó el lanzamiento para medios de La Voz Kids, programa que reemplazará al Desafío.

Fue allí donde se dio a conocer que su estreno será el próximo miércoles, 21 de julio, a las ocho de la noche.

Teniendo en cuenta que el martes 20 de julio será festivo, su último episodio será el lunes, 19 de julio.