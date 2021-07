¿Qué le diría la empresaria? Novia de Epa Colombia le estrelló una de sus camionetas.

Con el éxito que ha tenido Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia en redes sociales, en su rol como empresaria, le ha dado la economía para darse algunos lujos.

Así lo ha mostrado por medio de diferentes publicaciones, donde ha dejado ver las lujosas camionetas que ha adquirido.

Y precisamente uno de estos vehículos fue estrellado recientemente por la jugadora de Independiente Santa Fe y novia de Barrera Diana Celis, quien dejó ver parte del daño.

Por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram, contó algunos detalles de lo ocurrido, mostró parte del daño y reveló que tuvo que llevar inmediatamente el carro a reparación.

“Ando por acá en Mazda porque me están evaluando cuánto me vale este chistesito [golpe] y los que Daneidy le ha hecho, porque no fui solo yo. Yo le hice el más grande, yo le pegué una vez, pero es que cuando pegó Mari… me la tiré, pero ya la voy a arreglar”, manifestó.

Usuarios en redes sociales empezaron a comentar que por fortuna no fue la última camioneta que adquirió, la cual supera el valor de los 300 millones de pesos.

Novia de Epa Colombia le estrelló una de sus camionetas.