Si no se dio cuenta, le contamos que Margarita Rosa y Mónica Rodríguez se despacharon contra J Balvin tras publicar polémico trino.

Todo se dio luego de que el cantante colombiano decidiera publicar un mensaje haciendo referencia a las problemáticas en Cuba.

Recordemos que en los últimos el país ha dado de qué hablar debido a las múltiples manifestaciones de sus habitantes, quienes exigen mejores condiciones de vida.

Y aunque sobre el tema J Balvin solo escribió “#SOSCuba”, eso fue suficiente para que varios lo criticaran.

Por eso, el cantante se hizo tendencia en redes, pues cientos de internautas le reclamaron por no hacer lo mismo hablando de Colombia, así fuera el mismo corto trino.

Margarita Rosa y Mónica Rodríguez se despacharon contra J Balvin tras publicar polémico trino

Famosas como Margarita Rosa y Mónica Rodríguez, quienes justamente dividen las opiniones en las redes hablando de los temas más relevantes del país, se despacharon contra el cantante por hablar de Cuba, pero no de Colombia.

Recordemos que Balvin decidió mantener silencio cuando Colombia estuvo en medio del Paro Nacional.

Por ejemplo, Margarita afirmó lo siguiente:

“A mí me encanta @JBALVIN. Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido”.

A mí me encanta @JBALVIN . Me parece un tipo muy sexy, talentoso y me alegra que le vaya bien. Ay, solo me gustaría que nos ayudara con su voz a rogar para detener esta masacre, no que milite en ningún partido. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 13, 2021

Además, también le dedicó otro trino:

“Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo”.

Un artista no tiene la obligación de manifestarse políticamente. Solo me inquieta que, cuando lo hace, sea en favor de causas sociales ajenas, cuando esa voz tan valiosa se necesita con tanta urgencia en su propio país, donde se están violando derechos humanos de frente al mundo. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) July 13, 2021

Por otro lado, aunque Mónica Rodríguez no lo mencionó, sí se refirió al mismo tema de Margarita, respecto a los artistas que no hablan de lo que sucede en el país.

Su mensaje lo podrá leer a continuación: