Si todavía no se ha enterado, le contamos que Caracol ya confirmó la fecha del estreno de La Voz Kids.

El canal colombiano lo hizo a través de un lanzamiento para medios.

Allí, reveló que se lanzará el próximo miércoles, 21 de julio, a las ocho de la noche.

Esta versión 2021 viene con varios cambios. Hace unos meses se conoció que Laura Acuña se unirá a Laura Tobón para presentar el formato.

Pero además de la presentación, el grupo de entrenadores también se renovó.

Andrés Cepeda repite, y al lado del artista estarán Natalia Jiménez, conocida por su paso por La quinta estación, y Jesús Navarro, vocalista de Reik.

“Lo más importante para mí es que los niños me hagan sentir algo especial cuando los estoy escuchando. A lo mejor no es la voz perfecta, pero si está interpretando algo que de alguna manera llame mi atención, me gusta”, contó Natalia.

Y continuó: “Durante el proceso quiero enseñarles, entre otras cosas, la importancia de ser y mantenerse humildes y rodearse de gente buena, porque en esta labor pasas mucho tiempo fuera de casa, lejos de tu familia y es importante rodearte de gente buena. Además, pediré que sean muy disciplinados, que cuando yo les pida algo, lo hagan, porque estamos aquí para sacar mejores artistas que los que llegaron a las audiciones”.

Como ya es habitual, el reality comenzará con las famosas audiciones a ciegas.

En estas, los entrenadores estarán de espaldas mientras escuchan a los pequeños cantar. Así que más allá de la pintas o el físico, ellos tendrán que guiarse tan solo por la voz de los niños.

Los niños solo necesitarán que un entrenador se enamore de sus talentos y gire su silla, para que ellos puedan seguir en la competencia, evolucionando y perfeccionando sus técnicas.