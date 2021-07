En medio de una entrevista, Carolina Ramírez recordó el beso que se dio con otra famosa colombiana.

La actriz ha sido centro de los comentarios en las últimas semanas debido al estreno de la segunda temporada de La reina del flow.

En la producción le da vida a Yeimy Montoya, una mujer que en la primera temporada buscaba venganza y en esta segunda parte espera desenmascarar de nuevo a ‘Manín’.

Carolina lleva varios años apareciendo en la pantalla chica y ha hecho toda clase de personajes y escenas.

Justamente, en una entrevista con ‘Diva Rebeca’, recordó su beso con la también actriz Patricia Castañeda. Esto sucedió en el seriado Decisiones de Telemundo.

“Una vez me tocó, pero muy poquito”, empezó diciendo y luego contó cómo fue la experiencia: “Muy blandito. No sé. Es raro darle un beso a una chica. Pero no, la verdad es que no he tenido escenas súper. Ya llegarán, en su momento”.

En su conversación con ‘Diva’ también salió a flote la pregunta respecto a si en la vida real se había relacionado sentimentalmente con una mujer alguna vez.

Sobre el tema, Carolina aseguró que: “De pronto borracha, en algún momento pude haberlo hecho, pero no me acuerdo. Yo tuve mi época de borrar casete. Ya ahorita no. De pronto en alguna fiesta. No me acuerdo. No lo niego porque de pronto a la que le di el beso dice: ‘¿Pero cómo así?’”.

Las confesiones de Carolina las podrá ver en el siguiente video desde el minuto 1:20:10:

La reina del flow 2, además de Carolina, también es protagonizada por el actor Carlos Torres, quien le da vida a Charly, el hombre que tiene confundida a Yeimy en los nuevos episodios.

“La verdad es que ni la misma Yeimy sabe muy bien qué siente por Charly, y lo irá descubriendo a medida que pasen los episodios. Pero estos sentimientos que renacen la pondrán en graves aprietos y ella misma podría encargarse de destruir su propia vida”, reveló Carolina Ramírez en una rueda de prensa.

La producción se emite de lunes a viernes a las nueve de la noche.