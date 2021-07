Si no la ha visto, esta fue la contundente respuesta de J Balvin a por qué no ha publicado fotos de su bebé.

El cantante se ha convertido en noticia durante los últimos días.

Esto, debido al nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron Rio.

Él fue el encargado de dar la noticia, y lo hizo a través de su cuenta de Twitter.

Allí, con un sencillo trino confirmó la llegada de su hijo al mundo.

Querido Rio 🙏 — J BALVIN (@JBALVIN) June 27, 2021

Esto es lo único que ha publicado al respecto en sus redes sociales.

Desde entonces, ha sido su pareja, la modelo argentina Valentina Ferrer, quien ha publicado detalles.

En su cuenta de Instagram compartió la primera foto del pequeño.

Esta tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, pues han mantenido todo en privado.

La tierna instantánea en blanco y negro, muestra el pequeño pie del niño y la mano de su mamá.

“4 days of the best Love”, y en español, “cuatro días del mejor amor”, fue el mensaje que acompañó la imagen.

Para muchos internautas sigue siendo tema de conversación que el cantante no publique nada al respecto.

Por eso, en sus más recientes fotografías de Instagram, una persona decidió preguntarle.

La mujer cuestionó por qué el colombiano no sube nada con respecto a su hijo o a la modelo.

Y el cantante no se quedó callado ante el comentario quien respondió lo siguiente: “Porque es mi vida privada, NO PÚBLICA”.

Sus palabras han sido aplaudidas por varios de sus seguidores, mientras que otros se han mostrado molestos por la situación.

De hecho, uno de estos internautas le preguntó “dónde quedó la humildad”.

A lo que el cantante dio otra contundente respuesta:

“Acá seguimos intentando ser mejor persona cada día ¿Y la tuya? ¿Ya aprendiste a no juzgar? Parece que perdiste la clase… PÓNGALE cero profesor”.

Captura de pantalla del Instagram de J Balvin

A pesar de las respuestas del cantante, muchos siguen esperando que publique fotos y videos del pequeño.

Además, están ansiosos por el momento en el que alguno de sus padres o familiares deje ver por primera vez al bebé.