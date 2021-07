¡Se acabó el poliamor! Mara Cifuentes, Bella Castiblanco y Alejandro terminaron

Al parecer, todo por una infidelidad. ¡Se acabó el poliamor! Alejandro anunció ruptura con Mara y Bella.

En pasados meses Mara Cifuentes, Bella Castiblanco y Alejando Betancourt causaron todo tipo de reacciones cuando revelaron que los tres se encontraban en una relación poliamorosa.

Tanto fue así que hasta la portada de una revista en Colombia fueron, ya que la noticia impactó a la farándula nacional.

“Ahí les dejamos todos los secretos, una historia de amor genuina, diferente, podría decir que hasta inocente. El morbo se lo pones tú”, dijeron en ese entonces.

Pues tan solo unos meses después, al parecer, el poliamor se acabó.

Así lo anunció Alejandro por medio de sus redes sociales, donde manifestó que terminó la relación poliamorosa que sostenía con las modelos.

“Efectivamente eso se terminó. Se terminó y se terminó con todo el cariño del mundo porque yo a las dos las amo y han sido lo mejor que me ha pasado este año“, manifestó.

Según reveló, la relación terminó por Mara, pues fue quien se escapó varios días a un viaje con una expareja.

“Durante tres días no dieron señales de vida y yo me quedé como ¡Ay mari#@, ¿esto es ghosting? (lo cual consiste en terminar una relación sin previo aviso) (…) Lo que más me dolió es que no me hubieran dicho nada, o sea, ¿hacerme ghosting a mí que soy tan abierto a conversar y nunca estoy en plan de juzgar? ¡Y simplemente dejarme así!”, aseveró Alejandro Betancourt que, además, confesó que todo le causó una gran decepción y varias horas de llanto.

Expresó Alejandro.