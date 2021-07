A varios les dio en dinero el valor del arriendo. Epa Colombia se ganó los aplausos por su noble gesto con unos vendedores ambulantes.

Muchos conocen a Daneidy Barrera, aunque es mejor conocida como Epa Colombia, que aunque en sus inicios fue considerada “la mujer escándalo” ahora ha dado un giro a su vida.

Tras su problema con la justicia, por verse involucrada en unos daños a una estación de TransMilenio, la influencer dejó la polémica atrás e inició su emprendimiento.

Es así que inició su empresa de Keratinas, la cual le ha dado gran éxito en Colombia, generando grandes ganancias.

Así se puede ver con los diferentes lujos que se da, como adquirir carros de alta gama, y hasta con las ayudas que brinda.

Recientemente se ganó los aplausos todo por salir a la calle a brindarle ayuda a varios vendedores informales que se encontraba a su paso.

Con la bandera Lgbti+ colgada, salió a preguntarles cuánto les costaba el arriendo, para posteriormente dale la suma.

“Amiga, ¿cuánto pagas de arriendo? ¿400 mil pesos? Mira, todos mis seguidores te mandan aquí lo del arriendo, esos que me compran muchas keratinas ¡Es verdad! Ella pone cara como de que no me cree, pero ya puede levantar los dulces e irse”, comenta Epa Colombia en el video.

