Luego de más de dos meses de paro nacional, Chichila Navia reveló si ella y Santiago Alarcón han recibido amenazas por sus posturas políticas.

Casados hace más de una década, Chichila y Santiago son una de las parejas estables de la farándula.

De igual manera, Santiago suele dar mucho de qué hablar por sus posturas políticas.

Recientemente, ha sido reconocido por ser uno de los más vocales frente al apoyo a las marchas.

Sin embargo, esto le ha costado amenazas y comentarios a sus colegas Adriana Lucía y Julián Román.

Por esta razón, en entrevista con Andrés Wilches, de AutoStar, Chichila habló del tema.

Si bien no negó que le diera miedo la manera en que se expresa Santiago, dijo estar muy orgullosa.

“Lo que a mí más me hace sentir orgullosa de él es que es una persona absolutamente consecuente. Él jamás es una persona que incendia o tira piedras o saquea (…) A mí me da miedo, no puedo decir que no. Él hace lo que siente que tiene que hacer”, comentó.

De igual manera, comentó que, de momento, no han recibido amenazas.

Si bien sabe que no a todo el mundo le caen bien, por ahora las personas han sabido ser respetuosas, aunque no han faltado los que le preguntan a ella “qué hace casada” con Santiago.

“Para nada, sí hay gente que mira mal a Santiago, hay gente que me pregunta que qué hago con él”, comentó.

Esta fue la entrevista completa.

Entre otros temas, Chichila habló de su trabajo en televisión y su cambio físico.