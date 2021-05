¡Muchos le hicieron la pregunta al no verlos juntos! Chichila Navia explicó el porqué de su “separación” con Santiago Alarcón.

Luego de más de 15 años juntos, varios le preguntan a la pareja qué pasó. Y es que en sus redes suelen aparecer los dos, pero últimamente no se les volvió a ver.

Por esta razón, Chichila quiso dar un parte de tranquilidad en su cuenta de Instagram.

Allí, explicó que no ha pasado nada con Santiago, su esposo.

En realidad, la actriz está unos días en San Andrés, pues se encuentra en medio de un rodaje. En cambio, su esposo sigue en Bogotá.

Por esta razón no los han visto juntos, pero en realidad el matrimonio sigue viento en popa.

“Mucha gente me ha escrito que sí me separé. Es que no se saben el chisme, yo estoy rodando en San Andrés y él se quedó con los niños en la casa, pero ya pronto lo voy a ver”, comentó.

Así, quedó claro que la pareja no se ha separado, solo está lejos por temas de trabajo.

Chichila Navia explicó el porqué de su “separación” con Santiago Alarcón

Lo que Chichila está grabando en San Andrés es El paseo 6, parte de la saga El Paseo.

Las películas, creadas por Dago García, han sido bastante populares desde su primera versión.

La más reciente, entonces, se está grabando en el Archipiélago.