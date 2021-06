¿Sin trabajo? Sara Uribe busca empleados para su peluquería

Si no ha visto las redes sociales, le contamos que Sara Uribe busca empleados para su peluquería.

Sara se dio a conocer siendo participante de Protagonistas de Nuestra Tele, reality de RCN.

Y aunque nunca se convirtió en actriz, su paso por el programa le ayudó a descubrir una de sus grandes pasiones: la presentación.

A partir de ese momento comenzó a aparecer en varias producciones.

Sin embargo, tras irse del país con el jugador Fredy Guarín, dejó esta faceta atrás.

Hace un tiempo Sara volvió al país y se separó. A partir de ese momento comenzó a trabajar en su proyecto, La casa mágica de Sara U., especializada en belleza.

Tras varios tropiezos económicos debido a la pandemia, parece que la famosa está logrando salir adelante.

Ahora está buscando nuevos talentos para su emprendimiento y por eso dio a conocer que está en la búsqueda de estilistas. Y parece que seguirá buscando nuevos empleados, así que esté pendiente.

Si usted tiene la experiencia y quiere aplicar, puede hacerlo enviando su hoja de vida al correo de la siguiente publicación:

Hace unos meses la presentadora habló de la mala situación de su negocio debido a la pandemia.

“Me dejaron quebrada, estoy debiendo más de 20 millones de pesos en arriendo en cada sede y tengo dos. Llamo y me dicen que me van a desalojar”, contó con preocupación.

Y continuó: “Me van a desalojar porque no he hecho un abono importante y yo entiendo a los dueños de los locales porque de eso viven, pero: ¿qué hago con mis empleados, qué les digo, que yo soy feliz en una finca cuando no hay qué comer?”.

Sara no dudó en pedirle ayuda al Gobierno. Y no solo para ella, también para los otros empresarios del país.

“Ojalá el Gobierno entienda y nos ayude porque los empresarios estamos sufriendo muchísimo. Si yo soy una pequeña empresa y hemos sufrido mucho, no me imagino las grandes”, afirmó.