En las redes, ‘Madrid’ del Desafío enloqueció a varios con sus movimientos de cadera a ritmo de reguetón.

La participante del reality de Caracol ha sabido robarse el corazón de los televidentes con su sinceridad y buen humor dentro de la competencia.

Por eso, muchos quedaron tristes luego de conocer su salida del reality.

Sin embargo, la suerte estuvo de su lado, y debido a la lesión de Sofía, ella pudo regresar y tener una segunda oportunidad.

Los espectadores hablan mucho de ella cada noche y la siguen en sus redes.

Y fue en Instagram donde se encontraron con un sensual video.

En las imágenes se puede ver a ‘Madrid’ bailando al ritmo de ¿Qué más pues?, canción de J Balvin. Y sin duda, con estas ha dejado claro que tiene toda la fuerza para competir en el Desafío, pero también, toda la sensualidad para moverse al ritmo del reguetón.

El video además, se divide en dos momentos. En el primero se le puede ver bailando en short y top, y en el segundo sale más ligera de ropa, luciendo un pequeño bikini.

Así que los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que tiene un cuerpazo envidiable.

‘Madrid’ ha contado poco a poco su historia vida dentro del reality.

Por ejemplo, hace unas semanas reveló que se dedica a ser modelo de marcas deportivas y que gracias a eso ha podido llevar dinero a su casa.

Además, también confesó que su embarazo no fue una etapa fácil, ya que su mamá no lo recibió bien.

“A ella le dio muy duro porque mi hermana quedó en embarazo y a los 5 meses quedé yo. A mi hermana el papá del niño no le respondió y cuando yo llegué con el embarazo me dijo que me tenía que ir de la casa”.