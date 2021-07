Si no ha escuchado este relato, le contamos de la triste infancia de ‘Madrid’ que les rompió el corazón a los televidentes del Desafío.

El reality de Caracol es una de las producciones más vistas por los televidentes colombianos cada noche.

Los fanáticos del programa no se pierden ningún detalle. Ellos están pendientes de las pruebas, de lo que sucede en las casas y también, de lo que cuentan los participantes.

Por eso, varios quedaron con la boca abierta cuando ‘Madrid’ abrió su corazón y les contó a sus compañeros de Beta la dura infancia que tuvo debido a la falta de dinero.

De acuerdo con ella, sus papás empezaron a convivir cuando aún eran muy jóvenes, así que la tuvieron a muy temprana edad.

El matrimonio no duró mucho tiempo y se separaron cuando ella tenía seis años.

A partir de eso momento comenzaron los problemas económicos.

“A mi mamá solo le alcanzaba para el arriendo o para los servicios o para la comida. Entonces, empezábamos a deber arriendos y nos sacaban de las casas o nos cortaban los servicios”.

Pero eso no fue todo. Y es que la participante también reveló que su familia se fragmentó un poco cuando ella quedó en embarazo.

“A ella le dio muy duro porque mi hermana quedó en embarazo y a los 5 meses quedé yo. A mi hermana el papá del niño no le respondió y cuando yo llegué con el embarazo me dijo que me tenía que ir de la casa”.

Sin embargo, ‘Madrid’ reveló que un año después volvió a la casa y la relación con su familia mejoró. “Me volví más buena hija cuando tuve a mi hijo”, confesó.

Todo lo dicho por la participante lo podrá ver en el siguiente video: