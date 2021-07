“¿Qué le pasó en la cara?”: Gabriela Spanic reapareció en RCN y sorprendió con su cambio

Si no se dio cuenta, le contamos que Gabriela Spanic reapareció en RCN y sorprendió con su cambio.

El canal colombiano decidió volver a emitir una de las novelas más importantes de todos los tiempos hablando de Latinoamérica: La usurpadora.

La producción es protagonizada por Gabriela Spanic, una de las actrices más reconocidas y queridas.

Justamente, debido a su regreso a la pantalla chica colombiana, Buen día Colombia entrevistó a la actriz, quien habló de su época en la novela, pero también, de todo lo que ha pasado con ella después de la producción.

Y aunque se llevó los aplausos de los televidentes, lo cierto es que varios quedaron sorprendidos con su aspecto.

De acuerdo con muchos, su cara ha cambiado radicalmente.

“Qué le pasó en la cara, está muy cambiada”, “Mija, usted tiene mucho botox”, “Ya no tiene carita de ángel” y “Me quedo con la Gabriela de La usurpadora“, fueron algunos comentarios que tuvo el siguiente video:

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se habla del rostro de la actriz.

En el pasado hubo gran polémica por esto, e incluso, varios aseguraron que el botox y las cirugías la habían cambiado.

La misma Gabriela respondió a esas críticas en aquel momento:

“Fueron miles de comentarios los que hicieron respecto al tema, aunque 15 o 20 fueron los malos, pero los medios se pegaron de eso para decir que me veía extraña. Por el contrario, la gente decía que no se me veía nada raro, ni una arruga. Por eso, lo único que hice fue reírme”, dijo en La Red.

Y agregó: “Siempre han dicho cosas que me han perjudicado y dañado, pero llega un tiempo en que no importa y te sientes más allá del bien y del mal. Aquí estoy de pie. Soy aguerrida y que no se metan conmigo porque saco la garra”.