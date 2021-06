Durante esta semana ‘Madrid’ del Desafío reveló cómo se gana la vida y varios quedaron con la boca abierta.

La participante es una de las más queridas del reality de Caracol.

Tanto así, que miles de televidentes comentaron su salida y pidieron a gritos que volviera.

Y parece que Dios escuchó sus ruegos, pues debido a una lesión de Sofía, volvió a la competencia y se convirtió en integrante del equipo Beta.

Poco a poco ella se ha relacionado más con los otros integrantes del grupo y hasta se ha decidido por contarles su historia de vida.

Por ejemplo, durante esta semana le contó a Camila que ella se dedica a ser modelo de prendas deportivas.

El hecho dejó bastante sorprendida a ‘Cami’ y también, a los televidentes, quienes no tenían idea de su profesión, y que incluso, pensaban que se ganaba la vida siendo deportista.

‘Madrid’ reveló que quedó muy delgada luego de su embarazo y que no podía subir de peso.

Por eso, decidió empezar a ejercitarse para ganar masa muscular.

Ella, feliz por los resultados, comenzó a subir fotos a las redes sociales.

En la web fue contactada por alguien, que la invitó a modelar.

“Una vez un señor me dijo que él tenía una empresa de ropa deportiva, que si le quería modelar y me pagó como 150.000 pesos por todo el día”, contó.

A partir de ese momento comenzaron a llegar más y más contratos, y con mejores ganancias.

“Me volvieron a llamar, pero ya no me pagaban tan poquito, sino que me iban subiendo”, agregó.

Lo contado por ‘Madrid’ lo podrá ver en el siguiente video:

‘Madrid’ del Desafío reveló cómo se gana la vida y varios quedaron con la boca abierta

En su conversación con Camila confesó que ella aprendió la profesión sola, y de paso, le enseñó a la otra participante cómo posar.

Incluso, le aseguró que ella era muy linda y que también podría modelar.