En las redes, le preguntan a Laura Acuña si está embarazada y todo por una “barriguita sospechosa”.

La presentadora colombiana es una de las más queridas y comentadas de la pantalla chica.

Por eso, además de la televisión, los seguidores no dudan en buscarla en las redes sociales.

En Instagram, por ejemplo, tiene cerca de cuatro millones de seguidores.

Justamente, esos miles de fanáticos comenzaron a comentar una fotografía de la famosa.

En la imagen se le puede ver con una blusa amarilla y un pantalón de cuero bastante ajustado.

Precisamente, por este detalle, muchos notaron una barriguita que de acuerdo con ellos, se trata de una pancita de embarazada.

Los comentarios no se hicieron esperar, muchos preguntándole si venía un bebé en camino.

Sin embargo, otros fanáticos de la famosa aseguraron que este tipo de pantalones y faldas, hechos con materiales muy ajustados, daban esa sensación visual.

Cabe mencionar que en varias ocasiones se ha dicho que Laura está esperando un tercer hijo. Y en todas esas oportunidades, ella lo ha negado todo.

Por ejemplo, esto fue lo que dijo el año pasado, negando un nuevo rumor de un embarazo:

“Hoy solo les quiero decir que cualquier noticia importante se las diré yo misma. No necesito terceros. Y… NO ESTOY EMBARAZADA. Los quiero (cualquier barriga que vean es pura comida)”.

Laura es madre de dos pequeños: Helena y Nicolás. Estos pequeños se convirtieron en un milagro de vida, teniendo en cuenta que, por una enfermedad, a la presentadora le cuesta mucho quedar embarazada.

“Se llama endometriosis y a raíz de mi experiencia encontré que muchas mujeres la padecen. Es crónica, no se quita, es dolorosa, incapacitante y genera infertilidad. Es una enfermedad a la que no le han parado bolas como se debería (sobre todo el sistema de salud), porque sí es una enfermedad que le cambia a uno la vida, pero como no es una enfermedad terminal, por decirlo de así”, contó en su momento la presentadora en una entrevista con W Radio.