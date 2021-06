A través de su cuenta de Instagram, la actriz reflexionó; “Perdónenme por eso”: Carolina Ramírez admitió que algunos de sus mensajes generan “polarización”.

Desde que comenzó el paro nacional, Carolina Ramírez ha sido una de las famosas más activas en redes.

Allí, ha compartido mucho de lo que ha ocurrido en el país desde diferentes ciudades.

Así, también en algunas ocasiones se le ha visto responder con rabia a algunos mensajes, algo que ahora lamenta.

En su cuenta de Instagram, la actriz reflexionó al respecto y pidió una disculpa.

“Es un acto simbólico pero poderoso, pues yo también he sido parte del problema. Yo también he contribuido a la polarización; Yo también he respondido desde la rabia y la indignación generando miedo y desesperanza. Perdónenme por eso…”

Esta fue la publicación en cuestión:

“Perdónenme por eso”: Carolina Ramírez admitió que algunos de sus mensajes generan “polarización”

“Quiero seguir creyendo que la mayoría de los colombianos queremos un país donde la violencia deje de ser algo natural, algo cotidiano.

Es necesario parar el derramamiento de sangre, un derramamiento que empieza por nuestra palabra”, fue el resto de su mensaje.

“Juntemonos en el deseo colectivo de reconstruir el país desde el respeto a la vida, estoy segura que en eso podemos encontrarnos. Porque sin violencia hay futuro para Colombia”, concluyó.