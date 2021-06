Lo publicó en sus redes sociales. Carolina Ramírez compartió triste mensaje con el que muchos caleños se sintieron identificados.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y protagonista de La reina del flow se sinceró.

Durante el último mes, el país ha estado en una situación crítica por cuenta del paro y la represión policial, sumada a la violencia de civiles armados.

Así las cosas, una de las ciudades más golpeadas ha sido Cali, capital vallecaucana.

Allí, la escalada de violencia parece no tener fin y por esta razón la actriz compartió algunos pensamientos, tal como lo ha hecho desde que empezó el paro.

Para empezar, habló de la imposibilidad de “ignorar” lo que ocurre en el país, como sí lo han hecho muchas personas.

“Así estamos… tratando de entender el porqué de todo esto, el porqué de que me afecte tanto lo que esta pasando allá. Y yo me pregunto: cómo hacen los demás para seguir con la vida como si todo estuviera normal?, cómo hacen para mirar a otro lado y poner el botón de la realidad en OFF?, No los juzgo, los admiro! Pero tampoco quisiera ser como ellos…”

Pero, además, esta actriz compartió una reflexión donde se sincera frente al temor que le produce el futuro de su ciudad.

“Mi ciudad no volverá a ser la misma (más vale también porque su realidad estaba dormida) y eso me llena de ansiedad, sólo espero que todo esto sea para bien y que este estallido social construya cosas valiosas, porque hay un montón de gente que lo merece y lleva esperándolo mucho tiempo. Hoy no tengo mucha fe, pero mañana siempre será otro día”.

Carolina Ramírez compartió triste mensaje con el que muchos caleños se sintieron identificados

Al leer sus palabras, muchos estuvieron de acuerdo, y le comentaron diciendo que se sentían igual.

Varios caleños le enviaron palabras de aliento, a pesar de que la situación es delicada en dicha ciudad.

También le puede interesar: