El agarrón entre Luly Bossa y Marbelle, y todo por el paro y las marchas

En las redes sociales varios fueron testigos del agarrón entre Luly Bossa y Marbelle, y todo por el paro y las marchas.

Las movilizaciones de los últimos días han dividido la opinión de los colombianos.

Y por supuesto, los famosos del país también están en la lista.

Durante el fin de semana quienes dieron de qué hablar fueron la cantante y la actriz.

Todo comenzó cuando Marbelle le respondió a Vicky Dávila un trino sobre una nota de Semana titulada: “Que nos muestren sus declaraciones de renta”: la solicitud de Mario Hernández al Comité del Paro.

Sobre el tema, la cantante aseguró lo siguiente:

“Las necesidades de los otros fueron invisibles para los vándalos que destruyeron e incendiaron el país, llevándose por delante el sacrificio y la vida de otros. También he pagado mis impuestos y trabajado como mula, pero no. No estoy con este tipo de muchachos”, indicó en su cuenta de Twitter que es privada.

Muchos defendieron la respuesta de Marbelle, mientras que otros la criticaron. Y Luly estuvo dentro de la lista de los comentarios en contra.

“Yo pago impuestos, trabajo como mula y estoy con los muchachos. Esto no es de izquierda ni derecha, es cuestión de justicia social. No todo es negro ni blanco, pensar que el camino de uno es la verdad absoluta es minimizar la necesidad del otro”.

Además, la actriz agregó que: “No Marbelle, nunca hablé de los vándalos. Pero repito, cada cual ve lo que quiere”.

En la actualidad, Luly y Marbelle hacen parte de la misma casa, es decir, de RCN.

Por un lado, Marbelle ahora es participante de la nueva versión de MasterChef Celebrity que se estrenó durante el fin de semana. Y por el otro, Luly hace parte del elenco de Lala’s Spa. Allí le da vida a Nelcy, la mamá de la protagonista, una mujer trabajadora y buena onda.