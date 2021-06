La esposa de Jota Mario hizo llorar a sus seguidores al recordar al presentador a dos años de su muerte

En las redes, la esposa de Jota Mario hizo llorar a sus seguidores al recordar al presentador.

Este fin de semana se cumplieron dos años de la muerte del presentador.

Y Gineth Fuentes, quien fue pareja en sus últimos años, lo recordó con un conmovedor mensaje.

En sus redes publicó una foto a blanco y negro. En esta ambos se encuentran felices y abrazados.

Junto a la imagen, Gineth publicó el siguiente mensaje:

“Dos años sin ti… Y es precisamente hoy cuando sin estar buscando me encuentro este acróstico que me escribiste hace unos años y mi corazón vuelve a saltar de alegría”.

Y continuó: “Cuánto te extraño… cuánto deseo que no te hubieras ido… pero también entiendo que así debía ser, que mi camino ahora lo debo construir sola. Te siento en todas partes porque así pase el tiempo no he podido y no quiero aprender a vivir sin ti. Jota Mario Valencia, tú también eres mi amor”.

Jota Mario se alejó de la pantalla chica luego del final de Muy buenos días.

Sus fanáticos pensaron que volvería pronto a la televisión, pero lo cierto es que no fue así.

Y es que, de manera sorpresiva, falleció en junio del 2019 en un hospital de Cartagena.

Además de Gineth, la hija del presentador también lo recordó con un sentido mensaje en sus redes sociales.

María José Valencia escribió lo siguiente: “Hoy hace dos años no me cabía la angustia en el cuerpo, sintiendo que algo ya no cuadraba. El día después sentí el vacío y confusión más grandes que he sentido en toda mi vida, sin entender cómo podía yo seguir en un mundo del que tú ya no hacías parte. Te amo, viejo. Te extraño todos los días, pero la admiración sigue intacta”.