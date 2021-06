Se ganó halagos de muchos de sus seguidores. Shakira impresionó a sus fans con su talento para el surf.

Muchos conocen la exitosa vida de la barranquillera, que gracias a su voz, baile y caderas ha logrado pisar grandes escenarios.

Y aunque los detalles de su vida son muy reconocidos, hay algunos que con no son del saber de sus fans.

Como su talento para la tabla, específicamente el surf. Talento del que pocos sabían y que domina muy bien.

Así se pudo ver en una de sus más recientes publicaciones de Instagram, donde mostró su habilidad sobre la tabla, en una piscina de olas artificiales.

Se trata del tema ‘Tus gafas oscuras‘, en el cual la cantante se inspiró en la tristeza de su padre por la pérdida de su hijo (medio hermano Shakira).

Esta es una balada pop con la que Shakira recuerda a su fallecido medio hermano.

“Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan,

tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar…

Y cuando me miras se encoge mi cuerpo, y me hago chiquita,

y cuando me miras me atrapa tu mundo, y me siento distinta“.

Parte de la letra de ‘Tus gafas oscuras’