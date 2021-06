Él murió a sus 19 años. ¿La recuerda? La canción que Shakira dedicó a su hermano fallecido en un accidente.

Muchos conocen la exitosa vida de la barranquillera, que gracias a su voz, baile y cadera ha logrado pisar grandes escenarios.

Y aunque los detalles de su vida son muy recordados, hay algunos que con el paso del tiempo quedan en el olvido de sus fans.

Es el caso de una canción que dedicó a su hermano fallecido.

Se trata del tema ‘Tus gafas oscuras‘, en el cual la cantante se inspiró en la tristeza de su padre por la pérdida de su hijo (medio hermano Shakira).

Se trata de una balada pop con la que Shakira recuerda a su fallecido medio hermano.

“Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan,

tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar…

Y cuando me miras se encoge mi cuerpo, y me hago chiquita,

y cuando me miras me atrapa tu mundo, y me siento distinta“.

Parte de la letra de ‘Tus gafas oscuras’