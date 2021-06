Lo mostró por medio de sus redes. La Liendra se gastó más de $23 millones en un lujoso Rolex para Luisito.

Muchos comentarios causo Mauricio Gómez, mejor conocido en redes sociales como La Liendra, cuando mostró su interés por conocer a Luisito Comunica, aprovechando la visita del segundo al país.

Tantas fueron las críticas, que lo llamaron hasta oportunista y le generaron todo tipo de memes porque Luisito se había negado a contestar el celular cuando el community manager de Gómez lo llamo.

Pues aunque muchas fueron las críticas, Mauricio pudo realizar su sueño y reunirse con Luisito. Así se pudo ver en las redes sociales de los dos.

Pero La Liendra no se conformó con el saludo y la cena que tuvieron juntos, le dio un lujoso obsequio.

Por medio de su cuenta de Instagram postró que le regaló un Rolex de más de $23 millones, que según las palabras del influencer, “No me importa el precio… Lo admito mucho y quiero darle algo al nivel de él y para que siempre nos recuerde, de parte de toda Colombia”.

Según detalló, casi no se lo venden pues “no se lo venden a cualquiera. Si no compraste algo antes, no te lo venden”, pero lo pudo hacer.

Luisito fue visto esta región de Antioquia, luego de su paso por Cali.

Tras sus días en Cali, donde mostró parte de las manifestaciones y lugares emblemáticos de la ciudad, ahora viajó a territorio antioqueño.

Allí inició su recorrido en uno de los puntos más turísticos del departamento, Guatapé, su embalse y su enorme piedra fueron centro de los videos del youtuber.

Así se pudo ver por medio de su cuenta de Instagram, donde mostró que subió a la piedra El Peñol y contó la historia de cómo surgió este embalse.

Luisito se dejó ver impactado por la belleza y los colores del lugar.

“Todo este lago no es natural, es hecho por el hombre. Vaya tremenda obra maestra de ingenieros (Tremenda locura)”, expresó el influencer.

