Sin querer, se vio envuelto entre los “ciudadanos de bien” que dispararon a los manifestantes. El Mindo denuncia amenazas de muerte por su relación con Andrés Escobar.

Recientemente Armando Ortiz, mejor conocido como El Mindo en redes sociales, se ha visto envuelto en una polémica, sin tener relación directa.

Muchos conocieron las imágenes que se viralizaron en redes sociales, donde un grupo de civiles armados disparó contra los manifestantes el pasado 28 de mayo.

Pues una de estas personas fue identificada como Andrés Escobar, quien por fotografías con influencers como Mateo Carvajal y El Mindo, generó críticas hacia estos.

Incluso, El Mindo fue señalado de ser uno de las personas que disparó contra los manifestantes, señalamiento que rechazó por medio de un video que publicó en redes sociales.

“De Armando Ortiz pueden decir cualquier cosa, menos que es una persona violenta. Yo nunca me he acercado a un arma, no he disparado. No he jugado ni paintball ni Free Fire (famoso videojuego) ni nada de ese tipo de cosas; el día que de pronto quise prestar el servicio militar, me rechazaron porque tenía el pie plano”, expresó.

Por medio de la grabación también aclaró cuál es su relación con Escobar.

Respecto a esto señaló que como figura pública está dispuesto a tomarse fotos con cualquier persona, y que no tienen ningún tipo de cercanía.

Además, denunció que teme por su vida y la de su familia, pues por ser señalado como paramilitar, ha recibido amenazas de muerte.

“Exijo mi derecho del respeto a la vida, el respeto a la vida de mi familia y mis allegados. Hago un llamado a la justicia terrenal para que aclare todos los hechos (…) Exijo el respeto a mi vida nuevamente”, manifestó.

También le puede interesar:

El Mindo denuncia amenazas de muerte por su relación con Andrés Escobar.