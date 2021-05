La actriz se despachó y habló sobre la publicación. Carolina Ramírez se sumó a las críticas contra revista que publicó portada en contra de Petro.

En sus redes sociales, Carolina Ramírez es conocida por su fuerte caracter.

Más de una vez, y sobre todo en tiempos de paro y resistencia social, ha expresado sus fuertes opiniones.

Recientemente, dirigió sus palabras a la Revista Semana, que dio de qué hablar por una portada dedicada a Gustavo Petro.

Según la publicación, el senador es “el incitador” del paro, a pesar de que solo se ha manifestado un par de veces al respecto.

Por esta razón, Carolina Ramírez se sumó en Twitter a la indignación por dicha publicación, que entre otras, pone en riesgo la vida de Petro.

“Que [la revista] se ahogue en su propia mierda. Ni un pantallazo más a ese panfleto de cuarta”, escribió, replicando las palabras de su colega Fabio Rubiano.

“La única opción que le queda a la revista que compró el uribismo es sacar portadas cada vez más falsas y escandalosas para generar polémica. Ya no tienen vergüenza, solo tienen ansiedad de visibilidad. (No la mencionemos. No repliquemos sus montajes baratos)”, anotó el actor.

Carolina Ramírez se sumó a las críticas contra revista que publicó portada en contra de Petro

Que se ahogue en su propia mierda. Ni un pantallazo más a ese panfleto de cuarta https://t.co/z7u4kPrv5R — Carolina Ramirez Q (@caroramirezquin) May 22, 2021

Esta no es la primera vez que la actriz alza la voz a propósito del paro nacional.

A través de Twitter, Carolina Ramírez no se ha quedado callada ante la situación del país.

A diferencia de muchos actores y famosos, la protagonista de La reina del flow ha estado al frente de todo lo que ocurre, especialmente en su natal Cali.

Recientemente, se unió a la petición de muchos ciudadanos en la mencionada red social.

Allí, muchos piden que se suspenda temporalmente la cuenta de Álvaro Uribe Vélez, senador y expresidente de Colombia.

Y es que Uribe está totalmente a favor de la militarización del país en un contexto de protestas, lo que solo ha significado en violencia y muertes de manifestantes.

Por este motivo, muchos, incluyendo a la actriz, piden que no se le dé voz en estos momentos a través de Twitter.