“El miedo no debe ser normalizado”: Mensaje de Hassam sobre el paro se viraliza

Durante este último mes, el tema en común en las redes sociales ha sido el paro nacional.

Así mismo, quienes tienen plataformas con muchos seguidores han aprovechado para dar sus opiniones y visibilizar algunas situaciones puntuales.

Por ejemplo, recientemente Hassam volvió a referirse a la situación de violencia que se vive en el país.

Lo hizo compartiendo un video de una niña pequeña que, al ver que dos policías se acercan, sale corriendo.

Esta fue su reflexión:

“No voy a subir videos de bloqueos, o de abusos, o de actos violentos. El país se encuentra en una crisis social demasiado profunda. Pero como ciudadano me afecta la percepción de los más vulnerables. Tenemos que generar un cambio y ese cambio empieza por cada uno de nosotros. El miedo no debe ser normalizado, ni la violencia y mucho menos el irrespeto. Nadie es más importante que nadie. Todos somos seres humanos con igualdad de derechos. Es hora de un verdadero diálogo. Y tristemente esto no lo vamos a arreglar con chistes.

En cuestión de horas, su publicación acumulaba más de 11.000 ‘me gusta’, y había sido compartida al menos 8.000 veces más.

En las palabras de Hassam muchos encontraron sensatez. Si bien no faltaron algunas críticas, bastantes seguidores agradecieron el llamado de no violencia.