No se quedó callado ante los incontables mensajes; Hassam le contestó a quienes lo “intimidaron” por no ir a las marchas.

En su cuenta de Twitter, el humorista Gerly Hassam habló sobre el tema luego de que muchos le reclamaran por no estar presente en las manifestaciones.

Allí, el humorista de Sábados felices comentó que no está de acuerdo con que se juzgue a quienes no están marchando, pues no significa que no estén de acuerdo con lo que ocurre en el país.

“He decidido ocultar el video anterior, porque creo que precisamente lo que buscan es eso, difundir el miedo y hacerse virales, levantarse con supuestos ideales. Pero no voy a cambiar mi posición frente a los discursos que terminan de amedrentar a los colombianos más vulnerables. Los trabajadores humildes que a pesar de la situación necesitan o sienten que deben cumplir con lo que consideran su obligación”, escribió.

“Si bien estoy de acuerdo con que el pueblo proteste y no trague entero cuando se sienta inconforme con el gobierno, también creo que nadie puede obligar o intimidar a otro ciudadano para que haga lo que no esté dentro de su voluntad. Protestemos de manera firme pero sin sembrar más miedo en este pueblo, que ya bastantes motivos para sentir temor tiene”, agregó.

“No crean que mandándome mensajes internos o insultándome van a lograr cambiar mi parecer”, agregó en el trino que acompañó el texto.

Este fue el comentado trino, donde muchos lo apoyaron, pero otros continuaron reclamándole por no estar en las marchas.

Y no crean que mandándome mensajes internos o insultándome van a lograr cambiar mi parecer, oculto el video para no darle pantalla, pero cualquier forma de intimidación es peor que la misma corrupción.

No más miedo. pic.twitter.com/o2Ux7tjD9t — Hassam (@oficialHASSAM) April 30, 2021

De igual manera, Hassam celebró que cayera el primer texto de la reforma, el cual Iván Duque prometió replantear.

No obstante, retomó el tema del acoso por redes, y comentó:

“Y así como me escriben indignadísimos por que no me ven en las calles, busquen los perfiles de los congresistas, políticos y “líderes” y reclámenles. Ellos y la ignorancia son los que tienen a Colombia enterrada en este mierdero”.

😉 Y así como me escriben indignadísimos por que no me ven en las calles, busquen los perfiles de los congresistas, políticos y “líderes” y reclámenles.

Ellos y la ignorancia son los que tienen a Colombia enterrada en este mierdero. — Hassam (@oficialHASSAM) May 2, 2021

Recordemos que Hassam recientemente superó el cáncer de mieloma múltiple.

Por esta razón, tendría motivos de sobra para no querer salir a las calles ante el riesgo de contagio por COVID-19, que podría ser muy peligroso en su estado de salud.

Sin embargo, su argumento central es que sencillamente no tenía por qué hacer lo que los demás querían. Y aun así, siempre fue claro en que su postura es en contra de la reforma tributaria.

